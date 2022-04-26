قررت نيكاراغوا الانسحاب فورا من منظمة الدول الأميركية وأغلقت مكاتب هذه الهيئة القارية في العاصمة ماناغوا، واصفة إياها بأنها «أداة شر شيطانية».



وكانت حكومة الرئيس دانيال أورتيغا أعلنت في نوفمبر 2021 انسحاب البلاد من منظمة الدول الأميركية، في قرار لا يمكن وفقا لبروتوكول المنظمة أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عامين على صدوره، وذلك لإعطاء البلاد الوقت الكافي للتحضير لانسحابها.



لكن وزير الخارجية دينيس مونكادا قال إن ماناغوا قررت تسريع عملية خروجها من منظمة الدول الأميركية، وسحبت تاليا ممثليها من هذه الهيئة التي تتخذ من واشنطن مقرا.



وأوضح الوزير في رسالة أنه «اعتبارا من تاريخه»، لم تعد لنيكاراغوا أي علاقة «بكل الآليات المخادعة لهذا الوحش».



وأضاف «لن نكون حاضرين في أي من الهيئات التابعة لأداة الشر الشيطانية هذه المسماة منظمة الدول الأميركية».



وشدد الوزير في رسالته على أن «هذه الهيئة السيئة السمعة لن يكون لها بالتالي مكاتب في بلادنا، وقد تم إغلاق مقرها» في ماناغوا.



ونددت المنظمة بقرار ماناغوا، مشددة على أن انسحاب نيكاراغوا لا يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية 2023 ومطالبة حكومة أورتيغا بـ «الوفاء بكل التزاماتها».



وأكدت المنظمة أن السلطات النيكاراغوية استولت على مقرها في ماناغوا. وتضم منظمة الدول الأميركية الغالبية العظمى من دول القارة.



ولم تعترف المنظمة، شأنها في ذلك شأن الأغلبية الساحقة من دول العالم، بإعادة انتخاب أورتيغا رئيسا لولاية رابعة في نوفمبر، في انتخابات جرت بعد أن سجن جميع منافسيه الرئاسيين.



ورحبت فنزويلا، أحد الحلفاء القلائل لنيكاراغوا في القارة، بقرار ماناغوا «الشجاع» الانسحاب من منظمة الدول الأميركية، واصفة الهيئة القارية بأنها «أداة للإمبريالية الأميركية».