بيروت - ناجي شربل



أشعل الصفاء معركة الهروب من الهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية اللبنانية، بفوزه على الإخاء الأهلي عاليه برباعية نظيفة في المرحلة الثالثة إيابا من الدورة السداسية للفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12 في الدوري العام اللبناني، وتساوى بذلك الصفاء والإخاء الأهلي بواقع 19 نقطة قبل مرحلتين من ختام البطولة.



من جانبه، أضاع الحكمة بيروت فرصة تأمين البقاء موسما ثانيا تواليا دون انتظار نتائج المرحلتين الأخيرتين، بتعادله مع طرابلس الرياضي 1-1، كذلك فاز النجمة على سبورتنغ صاحب القاع والذي عاد رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية 3-2.



ويلتقي الحكمة في المرحلتين الأخيرتين كل من النجمة والصفاء، فيما يخوض كل من الصفاء والإخاء الأهلي مواجهتين سهلتين أمام سبورتنغ. وللحكمة 24 نقطة مقابل 19 لكل من الصفاء والإخاء الأهلي، ما يعني أن الوصول الى النقطة 25 يعني بقاءه رسميا في دوري الأضواء.