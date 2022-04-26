شربتجي: «كسر عضم» نال مشاهدة واسعة وهو للكاتب علي معين صالح وكان نتاج ورشة دراما رود.. وإن أصر الكاتب حميرة على موقفه فليس لدينا من حل سوى نشر النصين كاملين وعندها على الجمهور أن يحكم

دمشق ـ هدى العبود



أثار مسلسل «كسر عضم» جدلا واسعا بمختلف الأوساط السورية من مثقفين وكتاب وسياسيين، وكان الأهم المواطن السوري وتخوفه مما يقدم على فضائيات بلاده من أحداث مثيرة مرعبة في آن واحد، لدرجة ان المواطن السوري أصبح يحسب ألف حساب ترى كيف سيكون مستقبل أولاده في هذا الجو المليء بالقتل والإجرام من تهريب للمخدرات وزهق للأرواح.



حول هذا الحدث المثير والمرعب توجهنا إلى الكاتب والناقد سامر محمد إسماعيل للوقوف على رأيه بمسلسل «كسر عضم» الذي يعرض ضمن الدورة الدرامية الرمضانية الفنية لعام 2022 فقال: «كسر عضم» اعتقد ان هذه الأعمال هي تكملة لما ظهر في العقد الأول من هذه الألفية مثل مسلسل «غزلان في غابة الذئاب»، و«الولادة من الخاصرة»، و«دقيقة صمت» وبرأيي هي أعمال درامية صفراء، وهذه الدراما الصفراء تعتمد على الفضائح الاجتماعية فقط من اجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الإثارة والتشويق، لكنها في المقابل تعمل على تشويه المدن والإنسان وتصوير المكان على انه مكان خطر ودموي وشخصيات جميعها شريرة وليست في قلبها أي رحمة.



وأضاف إسماعيل: برأيي هذه الدراما الصفراء لا تفرق بين الواقع الموضوعي والواقع الفني، فهي عاجزة عن إيجاد حلول فنية مقنعة، وهي تفكر طوال الوقت بالإثارة والتشويق على حساب تقديم حبكة درامية مقنعة، وهذا ما رأيناه في الرجل الذي يبعث من الموت عند قبره في مسلسل «دقيقة صمت» لكاتبه سامر رضوان وأيضا تكرر ذلك في مسلسل «كسر عضم» لكاتبه علي معين صالح عندما تدفن إحدى الشخصيات النسائية وإعطائها مخدرا ومن ثم يتم إخراجها حية ترزق من القبر دون أي مراعاة لعقل المشاهد.



وبخصوص سرقة النص وما يثار حول هذا الموضوع، توجهت «الأنباء» للمخرجة رشا شربتجي فقالت: سبق ان نشر مكتبنا بيانا توضيحيا بينا فيه بعد كل هذا الضجيج الذي حدث مؤخرا حول مسلسل «كسر عضم» ادعاءات فؤاد حميرة بسرقة فكرة مسلسل «حياة مالحة» منه، اعتقد أنه جاء دوري كمخرجة لأوضح كل التفاصيل خصوصا أني مخرجة «كسر عضم» وكنت على وشك تنفيذ «حياة مالحة» في يوم من الأيام ولدي اطلاع كامل على النصين».



وأوضحت رشا ان مسلسل «حياة مالحة» الذي يقول الكاتب فؤاد حميرة أن أحداث مسلسل «كسر عضم» مستوحاة منه مؤلف من مائتي صفحة فقط، وأضافت «القصة بدأت عام 2010 بعد أن تسلمت الورق الذي كتبه فؤاد «حياة مالحة»، وكان العمل مكتوبا منه مائتي صفحة فقط، وبدأنا التصوير في دمشق رغم أن الورق لا يكفي لإنجاز مسلسل بثلاثين حلقة لكن كنا على أمل أن نلحق بموسم رمضان وأن يكمل الكاتب حميرة باقي العمل لكن ذلك لم يحصل بسبب عدم تتمة الكاتب للنص بالأساس، ومن ثم توقف المشروع.



ووجهت رشا من خلال البيان سؤالا للكاتب حميرة عن السبب الذي يمنع الشركة المنتجة من وضع اسمه على النص إذا كان فعلا له، وتابعت «وهنا نسأل فؤاد بما أنه صرح أنه نال مستحقاته كاملة من شركة كلاكيت أي أن الحقوق الكاملة للنص باتت لها، فما الذي ستخسره الشركة لو وضعت اسم فؤاد حميرة كصاحب فكرة العمل؟ على العكس هذا سيفيدها أكثر من ناحية التسويق للمحطات، لأن اسم فؤاد معروف والجمهور متعطش لمشاهدة عمل جديد له، هذا أولا، أما ثانيا فإن خط مرض الإيدز الذي يتحدث عنه الكاتب فؤاد بأنه متشابه مع «كسر عضم»، فإن هذا الخط موجود في 24 مشهدا من أصل 1200 مشهد وهي مختلفة بشكل كلي عما ورد في «حياة مالحة»، فهل كل عمل طرح فكرة أن هناك مسؤولا مصابا بالإيدز هو فكرة مسروقة؟ إذن نحن أمام عشرات الأعمال السورية والعربية المسروقة وإن كان فعلا مسروقا فنتمنى عليه أن يخبرنا ماذا سيحصل مع الشخصيات المصابة بالمرض في الحلقات القادمة.



وتابعت شربتجي قائلة: حقيقة ليس لديها أي مشكلة بالتعاون مع فؤاد حميرة، خاصة انه كان بيننا تعاون رائع ومثمر في مسلسل غزلان في غابة الذئاب، لكن لدي عتب كبير عليه بتوجيه أصابع الاتهام لي وكأنني فعلا سارقة وهو ما لم أفعله طيلة مشواري المهني المتواضع، وإن أصر الكاتب حميرة على موقفه فليس لدينا حلول سوى نشر النصين كاملين وعندها على الجمهور أن يحكم وليس نحن، خصوصا أن فكرة ومشاهد حياة مالحة الأصلية التي لم تتحول إلى نص كامل أصلا موجودة لدينا، هناك وثائق وثبوتيات وإيميلات تثبت صدقي وأنا مستعدة لنشرها للناس إن تطلب الأمر بدءا من طرح الفكرة حتى آخر حلقة مكتوبة.



وأكدت رشا أن نص مسلسل «كسر عضم» هو للكاتب علي معين صالح وكان نتاج ورشة دراما رود، واقترحته د.رانيا الجبان مع ثلاث حلقات مكتوبة، فتبنينا النص وبدأت بالعمل عليه ولا علاقة له بأي شكل بـ «حياة مالحة».



وختمت: كما تشاهدون ومن خلال «الأنباء» نحن في سباق الزمن لإنهاء التصوير بالتزامن مع العرض، والمسلسل نال متابعات واسعة وإشادات كبيرة، ومن حق الجمهور علي أن أقدم له ما يحترم عقله وعينيه، حقيقة ليس لدي وقت كاف للرد على كل ما يجري من اتهامات أخذ الكثيرون من خلالها يصطادون بالماء العكر مشوشين على نجاح كبير للمسلسل، لذا بإمكانكم اعتبار هذا البيان هو الأول والأخير فالعمل الجاد والحقيقي هو أفضل طريقة للرد على كل الاتهامات بأي سرقة أو فشل أو غيره.. وأطمئن جمهوري من خلال «الأنباء» أنني لم أُعتقل وأمارس عملي بحرية مطلقة.



يشار إلى أن مسلسل «كسر عضم» المعروض حاليا على عدة قنوات من بطولة كاريس بشار وخالد القيش وفايز قزق وسامر اسماعيل وآخرين ويحظى العمل بنسب متابعة عالية جدا فيما وصفه الكثير من المتابعين أنه يمثل عودة الدراما السورية لسابق تألقها وشهرتها.