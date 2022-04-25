مال الله: تسعى إلى إدخال الفرحة والسرور على الفقراء والمحتاجين والتخفيف من أعباء الأسر المالية وسد حاجة الأيتام



أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن استعدادها لاستقبال زكاة الفطر وتبرعات المحسنين وأهل الخير حتى صبيحة يوم عيد الفطر المبارك؛ حرصاً منها للتيسير على المحسنين وتمكينهم من إخراج زكاتهم في وقتها المحدد وإيصالها لمستحقيها خدمة للمحتاجين وسداً لحاجة الفقراء.



وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة خدمة العملاء عبدالله صالح مال الله: إن نماء الخيرية تستقبل زكاة الفطر عبر موقعها الإلكتروني وفي فروعها المنتشرة داخل الكويت نقداً وعيناً، وتوزع على حسب رغبة المتبرع، ومقدارها صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتاً يتقوت به، والصاع (مكيال ما يعادل 2.5 كيلو جرام من الأرز تقريباً) أو من الأقوات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق أو الأموال النقدية وتم تقديرها بدينار واحد عن الفرد.



وأشار مال الله إلى أن نماء الخيرية تسعى إلى إدخال الفرحة والسرور على الفقراء والمحتاجين خلال عيد الفطر القادم، والتخفيف من أعباء الأسر المالية وسد حاجة الأيتام والمساكين وتحسين أحوالهم المعيشية، وتعزيز روح التكافل والتعاون بين المسلمين.



وأوضح أن زكاة الفطر طهرة للصائم، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات؛ أي أنها تمحو ما قد يرتكبه المسلم في رمضان من منهيات شرعية في صيامه، كما أنها طعمة للمساكين.



وأشار مال الله إلى أن الزكاة تعمل على تحقيق الأمن الاجتماعي وتماسك المجتمع وتكافله، وخاصة ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الذي يضاعف الله تعالى فيه الثواب والخير لكل من يحرص فيه على فعل الخير والطاعات والتقرب إلى الله تعالى.



ودعا في ختام تصريحه المتبرعين إلى دفع الزكاة المفروضة عن طريق موقع نماء الخيرية namaakw.net والذي يمكن من خلاله التبرع أيضاً، أو عبر الاتصال بالخط 1888833 المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم والمتاح خلال الفترة من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 5 مساء ومن الساعة 8 مساء إلى الساعة 12 صباحاً.