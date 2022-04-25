اقامة البطولات الرياضية والمسابقات الدينية في أجواء تنافسية كبيرة

عبدالرسول راضي



اعلن رئيس جمعية الصديق التعاونية سعود العازمي، عزم مجلس الادارة توزيع الأرباح بأعلى سقف وفق النظم المعتمدة لدة وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحا أن المجلس يسعى لتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 12 في المئة، وذلك فور اعتمادها من الوزارة.

وقال العازمي، في تصريح صحافي، ان مجلس ادارة الجمعية يسعى الى تقديم افضل الخدمات للمستهلك، إلى جانب توفير كافة الاحتياجات اللازمة والمستلزمات الضرورية من مختلف المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين، لافتا الى انهم وضعوا برنامج زمني لتنظيم الأنشطة الرياضية وإقامة الفعاليات الاجتماعية والدينية.

واشار العازمي، الى انجازات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، مبينا انها نظمت بطولة الصديق للبادل التي لاقت نجاحا باهرا من حيث المشاركة وتنظيم المسابقة في اجواء تنافسية مميزة، حيث قام كل من امين السر ناصر الانصاري والمدير الغام مشعل الفضلي بتكريم فريق المطري الفائز بالمركز الأول.

واكد العازمي، أن من ضمن الفعاليات التي نظمتها الجمعية البطولة الرمضانية لكرة القدم، والتي اختتمت تحت رعاية محافظ حولي على سالم الاصفر، حيث تم تكريم الفائزين برعاية المحافظ وحضور كلا من رئيس الجمعية ونائب الرئيس جواد قمبر وامين الصندوق بدر الوعلان و امين السر ناصر الانصاري والمدير العام مشعل الفضلي.

الى ذلك، أفاد العازمي، بأن مجلس إدارة الجمعية نظم مسابقة جمعية الصديق لحفظ القرآن وتجويده والتي لاقت اقبالا كبيرا من المشاركين الذين تم توزيعهم على 3 فئات عمرية الاولى من سن 6 الى 10 سنوات والثانية من سن 11 الى 18 عاما والثالثة والاخيرة من سن 18 وما فوق، مبينا ان جميع المشاركين حصلوا على الجوائز المالية في إطار حرص الجمعية على تحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار وذلك الى جانب الجوائز المالية القيمة للفائزين بالمراكز الأولى التى وزعت بالترتيب حسب الفئات العمرية والترتيل بمبالغ تتراوح بين 300 دينارا و100 دينارا.

واضاف:" هذا فضلا عن الفعاليات الاجتماعية الاخرى من مهرجانات وأنشطة اجتماعية لاسيما منها إقامة حفل القرقيعان الذي شهد حضورا مميزا من ابنائنا وبناتنا الصغار حيث تم توزيع هدايا القرقيعان و عمل مسابقات و عروض مميزة و عساكم من عواده .



ولفت العازمي الى الى حرص مجلس الاظارة على توفير سبل راحة للمساهمين و زبائن جمعية الصديق التعاونية وتقديم افضل الخدمات للجميع في مقدمتهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تم توفير سكوتر لاتين الفئتين، وسيتم زيادة العدد الاجهزة قريبا، هذا فضلا عن اطلاق مهرجان تخفيضات شهر أبريل، وكذلك السلة الرمضانية الخاصة بالمساهمين والتي تعد من أكبر السلال على مستوى الحركة التعاونية والتي احتوت عشرات الاصناف المختلفة قيمتها 94 دينارا قدمت للمساهمين بقيمة 5 فلوس فقط، علاوة على تقديم كوبون ربع خروف من المواشي بقيمة 15 دينار لكل مساهم.