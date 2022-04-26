ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام انه وقع حادث تصادم بين مركبتين جيب رنج روفر وفورد موستنق على طريق الوفرة مساء يوم أمس الاثنين. وقالت الادارة ان فرقة إطفاء مركز الكوت تعاملت مع الحادث، حيث قامت بإخراج مواطن وطفلة كانت حالتهما حرجة وقد نقلا بالاسعاف للعلاج في المستشفى.



وفي حادث آخر تعرض وافدان يعملان في محل طباعة لإصابات متفرقة بعد اصطدام مركبة بواجهة المحل بمنطقة حولي مساء يوم أمس الاثنين. وقالت الإدارة ان فرقة إطفاء مركز حولي توجهت الى موقع الحادث وتبين وجود إصابتين لاثنين من موظفي المكتب تم نقلهما بالإسعاف للعلاج في المستشفى بعد وقوع الحادث.