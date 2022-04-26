توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم الثلاثاء، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

أما ليلا سيكون الطقس معتدلا وغائما ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 36 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 23 درجة مئوية.