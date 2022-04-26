ال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي الأوسع، وليس حلف شمال الأطلسي، هو الذي يقدم الدعم العسكري لأوكرانيا.

جاء تصريح الوزير البريطاني بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن حلف شمال الأطلسي يخوض حربا بالوكالة مع روسيا.

وقال هيبي لقناة سكاي نيوز التلفزيونية بعد سؤاله عن تصريحات لافروف إن الجهة التي تفعل ذلك هي "المجتمع (الدولي) المانح وليس حلف شمال الأطلسي".

ومضى الوزير البريطاني قائلا "جهود (الدول) المانحة احتشدت بواسطة دول، كثير منها بالفعل من حلف شمال الأطلسي، لكن كثيرا منها من خارجه... ليس حلف شمال الأطلسي هو الذي يقدم المساعدات العسكرية".