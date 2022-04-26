حذرت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، من محاولات الاحتلال الاسرائيلي لتصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيما أكدت رفض المساس باختصاصاتها الكاملة.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في بيان رفض الجامعة المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية (أونروا) واختصاصاتها الكاملة السياسية والانسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين "أيا كان تأويلها أو تبريرها".

ولفت ابو علي الى ان الوكالة الأممية "تشكل الى جانب الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة" منوها بالتفويض الاصلي المناط بالوكالة "حتى ايجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية".

واوضح ان هذا الأمر تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة "حفاظا على دور أونروا وهو تمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها الخمس".

وأكد أن معالجة الأزمة المالية التي تواجه وكالة (أونروا) تستدعي أهمية توفير الموارد المالية المستقلة والمستدامة اللازمة عبر الأمم المتحدة وحتى الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها "لتمكينها من القيام بوظائفها وليس المساس بدورها أو تقديم الخدمات بالنيابة عنها".

وحذر أبو علي من تداعيات مثل هذا الاستهداف على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي على القضية الفلسطينية وكذلك على الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد اهمية استمرار الوكالة بصلاحياتها واختصاصاتها ومسؤولياتها "كعنوان سياسي للالتزام الدولي بقضية اللاجئين والتي تمثل جوهر القضية الفلسطينية".

وكان المفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني أشار إلى إمكانية مشاركة مؤسسات أخرى في تقديم الخدمات للاجئين "لضمان استمرار الوصول لخدمات عالية الجودة.. مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوق اللاجئين من نقص التمويل المزمن" وذلك في تحرك وصف بأنه ينطوي على خطط محتملة لإنهاء وتصفية عمل الوكالة.

وأسست (أونروا) بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لمساعدة وحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة إلى حين التوصل لحل عادل لقضيتهم.