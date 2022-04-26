الأنصاري: المقبولون سيدخلون برنامج شهادة الامتياز المتقدمة (ACE) وسيحصلون على مسار وظيفي متميز



أعلنت المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للشباب أسرار الانصاري، عن فرص وظيفية للشباب الكويتي في بنك المشرق من خريجي المحاسبة والتمويل حديثي التخرج ضمن مشروع صناع العمل الذي يعد أحد برامج السياسة الوطنية للشباب والمدرج في الخطة الإنمائية الدولة وبرنامج عمل الحكومة.

وقالت الانصاري إن البرنامج يبحث عن حديثي التخرج من مختلف الجامعات المحلية وجامعات الولايات المتحدة الامريكية وجامعات المملكة المتحدة متخصصين في التمويل والمحاسبة أو إدارة الأعمال من الكويتيين الحاصلين على معدل عال لا يقل عن (3.2) نقطة.

وأفادت بأن المشاركين في مشروع "صناع العمل "سيدخلون برنامج شهادة الامتياز المتقدمة (ACE) وسيحصلون على مسار وظيفي متميز في مجال تمويل الشركات وبنوك الاستثمار بعد اجتياز البرنامج التدريبي الذي يسعى المشروع من خلاله إلى التركيز على تنمية وتطوير مواهب وكفاءات الشباب الكويتي في القطاع المصرفي لمواكبة ديناميكية الصناعة المصرفية والاقتصاد الكويتي .

ودعت الأنصاري الشباب الكويتيين حديثي التخرج من الجنسين إلى التسجيل بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الشباب (www.youth.gov.kw).

وأوضحت أن البرنامج يوفر فرصة تعليمية ريادية متطورة تتماشى مع خطة التنمية الوطنية، لافتة الى انه يشرف على تقديمها صفوة من خبراء وقادة القطاع المصرفي بالإضافة إلى تمهيد الطريق أمام المشاركين للانضمام الى مجموعة من صفوة قادة المستقبل وتمكينهم لكل ماهو جديد في الصناعة المصرفية والتنمية المستدامة.



وذكرت المتحدث الرسمي للهيئة أن التدريب والتأهيل والتمكين يعد من صلب اختصاصات وأهداف مشروع " صناع العمل " و قد طرحت ونفذت الهيئة عدد من المشاريع تحقيقا لرؤيتها بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والأهلي، لافتة الى ان مشروع (صناع العمل) الذي قدم 770 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف ضمن ثمان مجالات مهمة منها

١_إدارة المرافق والامن والسلامة والبيئة الموسم

٢_ تأهيل الكويتين في القطاع الصناعي

٣_ اعداد وتأهيل مهندسات الكويت

٤_ اعداد وتأهيل الشباب في مهنة مساعد المحامي القانوني

٥_اعداد وتأهيل الكويتين في السحابة الالكترونية بالتعاون مع شركة امازون العالمية

٦_اعداد وتاهيل الشباب المهندسين في محطة الصرف الصحي في مدينة ام الهيمان

٧_ اعداد وتأهيل برنامج البرمجة وتطبيقات الهاتف

٨_ اعداد وتأهيل قادة المستقبل في الاندية الصحية

وأشارت إلى حرص الهيئة على تشجيع الشباب ودعم البرامج والمشاريع والخدمات لبناء قدراتهم وتعزيز مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للوصول إلى شباب مبدع ومنتج شريك في ريادة الكويت.