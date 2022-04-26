أسامة أبو السعود

اعـتـمـد وكيـل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلاميـة المهندس فريـد عمادي كشوفات رواتب المكلفيـن فـي الوزارة لشهر أبريـل وذلك لصرفهـا قبـل إجازة عيد الفطـر السعيد.

وقال عمادي أن جميع الكشوفات تم الانتهاء منها في سرعة قياسية واعتمادها وارسالها للبنوك، لتكـون فـي حسابات المكلفيـن قبـل العطلة مشيدا بالجهود التي بذلتها لجنة إدارة نظام التكليف بالوزارة في سرعة انجاز وكيل وزارة الأوقاف: رواتب المكلفين قبل عطلة العيـد اعـتـمـد وكيـل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلاميـة المهندس فريـد عمادي كشوفات رواتب المكلفيـن فـي الوزارة لشهر أبريـل وذلك لصرفهـا قبـل إجازة عيد الفطـر السعيد. وقال عمادي أن جميع الكشوفات تم الانتهاء منها في سرعة قياسية واعتمادها وارسالها للبنوك، لتكـون فـي حسابات المكلفيـن قبـل العطلة مشيدا بالجهود التي بذلتها لجنة إدارة نظام التكليف بالوزارة في سرعة انجاز الكشوفات