حذر النائب خليل الصالح من إقدام وزارة التجارة على خطوة إلغاء قرار تثبيت الأسعار مشيرا إلى أن موجة الغلاء تكوي جيوب المواطنين وإلغاء القرار سيفتح الباب أمام زيادات تفوق قدرتهم.

وأكد الصالح إن مسؤولية الحكومة في ملف الحفاظ على استقرار أسعار السلع في هذه المرحلة كبيرة جدا وعليها أن تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي في البلاد وضمان استمرار تدفق السلع مع عدم ارتفاع أسعارها.

وطالب الصالح وزارة التجارة باتخاذ اجراءات استثنائية لحماية المستهلك من الغلاء الذي بات يلتهم المداخيل ويزيد العبء على الأسر الكويتية.