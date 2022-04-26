دعت وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتين اليوم الثلاثاء، المواطنين مجددا إلى الابلاغ عن أية معلومات تتعلق بالمفقودين الكويتيين داخل الاراضي العراقية أو الكويتية وعن الممتلكات الكويتية.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان ان الوزارتين تدعوان كل من تتوفر لديه معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين كويتيين وعراقيين داخل الاراضي العراقية او الكويتية جراء الغزو العراقي للكويت وكذلك عن الممتلكات الكويتية المتمثلة بالارشيف الاميري الكويتي للادلاء بها لوزارة الدفاع او الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر او الممثليات الدبلوماسية الكويتية في العراق او البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج.

وعرضت الوزارة ارقام هواتف وبريد الكتروني لتلقي المعلومات والتواصل وهي:

مديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع 009647901945476

السفارة الكويتية في بغداد 009647802604124

القنصلية الكويتية في اربيل 009647511745555

القنصلية الكويتية في البصرة 009647828000066

البعثة الدولية للصليب الاحمر في العراق 009647901930784

والبريد الإلكتروني لمديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع:

Hmr.dirucidn.iraq-mod.org

وحرصت وزارة الدفاع العراقية على دعوة المواطنين بين الحين والاخر للابلاغ عن رفات المفقودين الكويتيين اذ يتولى قسم حقوق الانسان فيها ملف البحث عن المفقودين منذ تأسيس وزارة حقوق الانسان العراقية.