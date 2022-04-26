افتُتح الثلاثاء "سينما كون"، وهو ملتقى يُنظم سنوياً في لاس فيغاس لأصحاب دور السينما، بفيلم جديد من سلسلة "سبايدر مان" وبأداء تمثيلي لمغني الراب باد باني.

وينتقل سنوياً مشاهير هوليوود إلى لاس فيغاس للمشاركة في ملتقى "سينما كون" الذي تقام خلاله لأصحاب دور السينما العروض الأولى للأفلام المقبلة من أعمال ذات إنتاج ضخم إلى تلك المستقلة.

وبعد إرجاء الحدث العام الماضي جراء جائحة كوفيد-19، إذ بثت شركات الإنتاج أفلامها مباشرة عبر المنصات من دون المرور بدور السينما، يبدو أنّ التفاؤل عاد للحدث هذا العام.

وقال رئيس شركة "سوني بيكتشرز" توم روثمان ممازحاً "ماذا تفعلون هنا؟ إنّ الجميع قال إنّكم متم وانتهيتم".

وشهد قطاع السينما في الآونة الأخيرة انتعاشاً جراء النجاح الذي حققه فيلم "سبايدر-مان: نو واي هوم"، وهو ثالث أنجح الأفلام في شباك التذاكر في الولايات المتحدة على الإطلاق. واستفاد فيل لورد وكريس ميلر، وهما مخرجا فيلم "سبايدر مان - إنتو ذي سبايدر فيرس" الذي حائز أوسكاراً عام 2018، لعرض أول 15 دقيقة من فيلم "بيوند ذي سبايدر-فيرس" المقرر بدء عرضه في دور السينما هذا الصيف.

وعرضت "سوني" خلال حفلة الافتتاح كذلك مقتطفات من فيلم "بولت تراين" التشويقي للمخرج ديفيد ليتش، والمتوقع بدء عرضه في تموز/يوليو.

وتُظهر مشاهد الفيلم الأولية الممثل براد بيت في دور قاتل مأجور يتجول في شوارع طوكيو ويقاتل في أحد القطارات باد باني الذي يؤدي دوراً تمثيلياً في العمل. وقال مغني الراب المتحدر من بويرتو ريكو ممازحاً "لم تكن معركتي الأولى