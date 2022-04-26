اكتشف فريق من العلماء الصينيين أنّ العناكب الذكور من نوع "فيلوبونيلا بروميننس" تهرب فوراً بعد التزاوج وذلك لتتجنّب أن تقتلها قريناتها وتأكلها.

واحتاج التوصل إلى هذا الاكتشاف استخدام كاميرات عالية السرعة والدقة، على ما أوضح معد الدراسة الرئيسي شينغ شانغ دجانغ من جامعة هوبي في الصين.

ومن بين 155 حالة تزاوج دُرست، هرب العنكبوت الذكر بعيداً في 152 حالة، ونجا تالياً من المواجهة مع قرينته.

أما الذكور الثلاثة التي لم تسر بسرعة فقتلتها قريناتها وأكلتها.

ولقيت العناكب الثلاثون التي منع الباحثون هروبها المصير نفسه، واستنتج العلماء بالتالي أنّ هذه الآلية ضرورية للذكور لتهرب من العناكب الإناث.