أنقذت فرق إطفاء امرأة بعد أن سقطت برأسها في مرحاض قبو، بينما كانت تحاول استعادة هاتفها المحمول، في حديقة في شبه الجزيرة الأولمبية بواشنطن بالولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن "إدارة برينون للإطفاء" أن السيدة، وهي في منتصف الأربعينيات من عمرها، كانت تستخدم مرحاض قبو، وهو عبارة عن مرحاض بدون ماء، ولا يمكن تفريغه، ويوضع عادة في أماكن خارجية مثل المخيمات.

وسُمي هذا النوع من المراحيض بهذا الاسم لأنه يخزن النفايات في قبو محكم تحت الأرض.

وبعد أن أسقطت هاتفها في المرحاض، فككت المرأة المقعد وجزءا من المرحاض في محاولة للوصول إليه.

واستخدمت المرأة رباط كلب في محاولة لإخراجه، قبل استخدامه لدعم نفسها وهي تحاول الإمساك بالهاتف، ولكن محاولتها فشلت، وانزلقت في المرحاض.

ولحسن الحظ، وبعد 20 دقيقة داخل القبو، تمكنت المرأة من العثور على هاتفها واستخدامه للاتصال برقم الطوارئ.

ووصلت فرق من "إدارة برينون للإطفاء" و"كويلسين للإنقاذ من الحرائق" إلى مكان الحادث، وسُحبت المرأة إلى بر الأمان.

وعلقت إدارة الإطفاء بأن المرأة كانت محظوظة للغاية لأنها لم تتعرض للغازات السامة، ولم تُصَب.