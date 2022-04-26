نفق دب بني بعدما ضربه سكان قرية صغيرة في محافظة أردبيل في شمال غرب إيران حتى الموت، كما أفادت وكالة "إيرنا" الرسمية للأنباء.

وأفاد تقرير لحراس الغابات نقلته "إيرنا" الأحد بأن سكان نامين "أمسكوا بالحيوان" بعد أن لجأوا إلى "أساليب وتصرفات غير مناسبة".

وأضاف "طاردوه وضربوه... قبل إسقاطه بمساعدة جرار زراعي وكسروا ساقه وحوضه وألحقوا أضرارا بعموده الفقري".

وأشارت "إيرنا" إلى أن عناصر من حماية البيئة وصلوا إلى مكان الحادث بعد قليل "نقلوه إلى عيادة للحيوانات البرية في عاصمة المقاطعة، لكن الدب نفق متأثرا بإصاباته".

وبحسب الوكالة، أمر المدعي العام لنامين جواد بارفاني بتوقيف المسؤولين عن نفوق الحيوان. وقال "التصرفات الفظيعة للسكان أثرت على مشاعر الأمة".

وأضاف "صدرت الأوامر اللازمة للتحقيق في سبب نفوق الدب وتحديد المسؤولين عن ذلك والقبض عليهم".

والأحد أيضا، قتل فهد بعدما هاجم شرطيا وأثار الذعر في مدينة قائم شهر في شمال إيران.

وأوردت صحيفة "طهران تايمز" عام 2019 أن التراجع في عدد الدببة البنية في إيران يعزى إلى البشر، خصوصا بسبب الصيد الجائر.

وأشارت الصحيفة إلى أن "السكان المحليين يقتلون الدببة في بعض الأحيان بسبب معتقدات خاطئة بأن لحمها له العديد من المزايا الطبية".

لكن بسبب ندرة الغذاء، تنجذب الدببة إلى مناطق تربية الماشية ويستخدم بعض سكان الريف الأسلحة النارية والطعم السام لقتلها من أجل الدفاع عن محاصيلهم وماشيتهم.