أعلنت مديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويلا ، أن المؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية سوف ينعقد في جنيف خلال الفترة من 12 حتى 15 حزيران/يونيو المقبل، بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

وسيكون هذا الاجتماع هو الأول للمنظمة التي تضم 164 دولة منذ كانون الأول/ديسمبر عام .2017

وتسعى الدول الأعضاء في المنظمة منذ سنوات للتوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة تصب في صالحها جميعا.

وكان من المقرر في الأساس أن يعقد الاجتماع الوزاري، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في إطار المنظمة، في كازاخستان في حزيران/يونيو 2020، ولكن تم الغاء الاجتماع بسبب جائحة كورونا.

ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال الغاء الدعم الضار للمصائد السمكية، وتجارة المنتجات الزراعية، وكيفية توظيف السياسات التجارية لتسهيل سبل إدارة الأزمات مثل جائحة كورونا، كما سيجري أيضا مناقشة إجراء إصلاحات في إطار منظمة التجارة العالمية.

وكانت آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية قد تعطلت جزئيا منذ أواخر 2019، في أعقاب قرار الولايات المتحدة منع تعيين محكمة استئناف بالمنظمة. وتحاول واشنطن استخدام هذا الأسلوب لفرض إصلاحات رئيسية على المنظمة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن احتجاجها على تصنيف الصين في إطار المنظمة باعتبارها دولة نامية، مما يسمح لها بالاستفادة من امتيازات عديدة ترى واشنطن أنها تستهدف فائدة الدول الأكثر فقرا.