انتهت الفنانة المصرية روجينا، من تصوير المشهد الأخير من مسلسل انحراف" الذي ينافس في مارثون رمضان الدرامي.

واحتفلت روجينا وفريق العمل بتصوير المشهد الأخير للمسلسل، وسط فرحة كبيرة بردود الأفعال الجماهيرية على العمل.

ودافعت روجينا بقوة عن موضوع المسلسل، معتبرة ان الفكرة مناسبة للغاية لشهر رمضان ولا توجد مشكلة في المسلسل خاصة وأنه لا يحتوي على مشاهد عنف.

وكان البعض قد انتقد فكرة القتل المتتالي في المسلسل، معتبرين أنه يحوي العديد من مشاهد العنف التي لا تناسب الشهر الفضيل.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد فؤاد سليم ، وعبد العزيز مخيون، وسميحة أيوب، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، ولوسي، وويزو، تأليف مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز.