تستضيف سلطنة عُمان المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين لاجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين "الكونجرس" تحت رعاية الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العمانى .

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية إن المؤتمر سيقام خلال الفترة من 31 مايو حتى 3 يونيو القادمين بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض وبمشاركة أكثر من 300 صحفي من 100 دولة يمثلون العديد من المؤسسات الصحفية والنقابية حول العالم .

من جانبه قال طالب بن سيف الضباري أمين سر جمعية الصحفيين العمانية إنه تم تشكل أكثر من 5 فرق عمل كل في مجال اختصاصه تعمل على وضع خطط وبرامج للتحضير لفعاليات المؤتمر، كما تم التنسيق مع عدد من جهات المعنية من أجل استضافة المؤتمر.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص جائزة "الصورة الصحفية" باسم سلطنة عُمان وستكون سنوية ويتم توزيعها خلال اجتماعات اتحاد الدولي للصحفيين مبينا أنه سيتم تجهيز عدد من القاعات المخصصة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض للاجتماعات وللجان.