أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الإسباني أن أسعار المنتجين في البلاد سجلت في آذار/مارس أسرع وتيرة ارتفاع منذ عام 1976 ، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع التضخم في أسعار المنتجين إلى 6ر46% في آذار/مارس، مقابل 2ر41% في الشهر السابق. وهذا هو أعلى ارتفاع منذ بدء التسجيلات في كانون الثاني/يناير من عام .1976

وباستثناء الطاقة، يكون التضخم في أسعار المنتجين في آذار/مارس عند 7ر13% مقابل 3ر12% في شباط/فبراير. وبذلك يكون التضخم الأساسي هو الأكبر منذ حزيران/يونيو من عام .1984

ومن بين المكونات الفرعية في مؤشر أسعار المنتجين، سجلت أسعار الطاقة نموا حادا بنسبة 6ر134%، وارتفعت أسعار السلع الوسيطة بـ 9ر22%، وأسعار السلع الاستهلاكية والرأسمالية بـ 5ر8% و1ر5% على التوالي.

وتظهر البيانات ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 6ر6% على أساس شهري، بعد ارتفاعها بـ 1ر2% في شباط/فبراير.