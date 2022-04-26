رفضت محكمة العدل الأوروبية دعوى أقامتها بولندا ضد بنود لإصلاح قانون للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق النشر في السوق الرقمية الموحدة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، والتي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، بأن إلزام مزودي خدمة مشاركة المحتوى، مثل يوتيوب، بمراجعة المحتوى مقترن بضمانات للتأكد من توافق ذلك مع حرية التعبير والمعلومات.

ويهدف الإصلاح المتعلق بحقوق النشر لعام 2019 إلى تكييف قانون الاتحاد الأوروبي القديم مع العصر الرقمي وضمان تحسين العائد المالي لمعدي المحتوى، لكنه أثار احتجاجات في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وانتقد معارضو الإصلاح إلزام المنصات عبر الإنترنت بالتأكد ما إذا كان المحتوى محميا بموجب حقوق النشر قبل تحميله.

وأشاروا إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك سوى باستخدام أدوات التعرف التلقائي والتصفية، مع وجود خطر رفض المحتوى بشكل يزيد كثيرا عما هو ضروري. وقال منتقدو الإصلاح إن هذا يصل إلى حد الرقابة.

وركزت دعوى وارسو على هذا الجانب، حيث أثارت اتهامات بانتهاك حرية التعبير والمعلومات المكفولة في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.

وخلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن إلزام مزودي الخدمة عبر الإنترنت بمراجعة المحتوى الذي يرغب المستخدمون في تحميله على منصاتهم "مقترن بضمانات مناسبة من جانب البرلمان الأوروبي لضمان احترام الحق في حرية التعبير والمعلومات للمستخدمين".