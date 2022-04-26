أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان القدس للسينما العربية إقامة الدورة الثانية من المهرجان في الفترة من 14 إلى 19 مايو أيار بمشاركة 26 فيلما بين روائي ووثائقي وقصير.

وقالت اللجنة في بيان إن الافتتاح سيقام بالمسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي" حيث يعرض الفيلم التونسي (غدوة) من إخراج وبطولة ظافر العابدين.

وفي الختام سيعرض المهرجان الفيلم المصري (أبو صدام) للمخرجة نادين خان وبطولة محمد ممدوح وأحمد داش وزينة منصور.

ونقل البيان عن نيفين شاهين مديرة المهرجان قولها "نطلق النسخة الثانية من المهرجان برغم المعيقات التي يمكن أن تواجه أي مبادرة ثقافية في مدينة القدس، ويأتي إصرارنا على هذه المبادرة من منطلق إدراكنا لحاجة المدينة لما يعزز هويتها المكانية وفضائها الثقافي ويعزز تواصلها الثقافي مع امتدادها العربي".

وأضافت "تتميز نسخة هذا العام بمشاركة عدد أكبر من الأفلام مقارنة مع النسخة الماضية والتي تعرض للمرة الأولى في القدس، إضافة لتنوع مواضيع هذه الأفلام وجنسياتها، كما أن البرنامج المرافق للمهرجان سيركز على نقاش واستضافة تجارب مخرجين من خلفيات مختلفة".

تقام العروض بالمسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي" والمركز الثقافي الفرنسي والمركز الثقافي التركي كما يشمل برنامج المهرجان ورشة لكتابة السيناريو وورشة للنقد السينمائي وندوة حول أفلام المخرجين الشبان.

تضم مسابقة الفيلم الروائي الطويل ستة أفلام من تونس ومصر والمغرب والعراق ولبنان وترأس لجنة التحكيم المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر ومعها في اللجنة الناقد المصري محمد سيد عبد الرحيم والممثل والمنتج السوداني طلال عفيفي.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية فتشمل ستة أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة تضم 11 فيلما بينما تعرض ثلاثة أفلام خارج المسابقات.