خففت الحكومة الكندية، من قواعد دخول البلاد الخاصة بكوفيد-19 مرة أخرى مع دخول البلاد في موسم الربيع ومع تخفيف القيود في جميع أنحاء البلاد.

ورفعت أوتاوا العديد من الإجراءات المتعلقة بالسفر مع العديد من الكنديين الباحثين عن رحلات إلى الخارج للمرة الأولى على الأرجح منذ بدء الجائحة.

واعتبارا من الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت الشرقي، لم يعد الأطفال غير الملقحين والمُلقحين جزئيًا والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما برفقة أحد الوالدين الملقحين بالكامل بحاجة إلى إكمال اختبار كوفيد-19 قبل الدخول لكندا.

وقالت أوتاوا يوم الجمعة الماضي إن اختبارات ما قبل الدخول مطلوبة للمسافرين الذين تم تطعيمهم جزئيًا أو غير الملقحين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر والذين يحق لهم حاليا السفر إلى كندا.

وفي وقت سابق من هذا العام ، قررت أوتاوا إلغاء متطلبات الاختبار قبل الوصول للمسافرين الملقحين بالكامل. ولم يعد يُطلب من المسافرين والأطفال الذين تم تطعيمهم بالكامل من سن 5 إلى 11 عاما تقديم خطة الحجر الصحي عند دخول كندا.

بالإضافة إلى ذلك، لن تطلب الحكومة الفيدرالية بعد الآن من المسافرين الملقحين بالكامل الذين يدخلون كندا ارتداء أقنعة في الأماكن العامة. وأضافت الحكومة أنه يجب على جميع المسافرين ، بغض النظر عن حالة التطعيم ، الاستمرار في ارتداء القناع طوال رحلة سفرهم بأكملها.