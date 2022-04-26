ذكرت اللجنة الرئاسية الانتقالية في كوريا الجنوبية، أنه سيتم فتح القصر الرئاسي للجمهور بداية من العاشر من أيار/مايو المقبل، وذلك بعد انتهاء مراسم تولي الرئيس المنتخب، يون صوك يول، للسلطة.

وأفادت شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية بأن يون سيبدأ عمله في مكتب مؤقت بالطابق الخامس من مقر الرئاسة الجديد في منطقة يونج سان.

وبهذا سيكون بإمكان الجمهور زيارة مختلف أماكن القصر الرئاسي، الذي يُطلق عليه اسم "البيت الأزرق" (أو /تشونج وا ديه/)، والذي يتضمن الساحة الموجودة أمام المبنى الرئيسي وحديقة "نوك جي وان" ومبنى "سانج تشون جيه".

وسيتم فتح القصر الرئاسي 6 مرات يوميا للزيارة حتى يوم 22 من أيار/مايو، بحيث يستقبل 6 آلاف و500 زائر كل مرة لمدة ساعتين. ويمكن لمن يرغب في الحجز لزيارة القصر التقدم بطلب مسبقا عبر الإنترنت.

ولن يكون بإمكان الزوار التجول داخل مباني القصر الرئاسي إلى أن يتم ترتيب المرافق والوثائق الأمنية، ولكن سيكون بإمكان الجمهور زيارة القصر عن طريق تسلق جبل "بوك هان" المؤدي إلى مقر الرئاسة الحالي بشكل حر بدءا من الساعة السابعة من صباح العاشر من الشهر المقبل.