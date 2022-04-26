تغلّب ماريو فارغاس يوسا الحائز جائزة نوبل الآداب على كوفيد وسيغادر عيادة مدريد حيث كان يعالج لاستكمال تعافيه في المنزل، وفق ما غرّدت عائلته

وكتب ابنه ألفارو فارغاس يوسا على تويتر أن الكاتب البالغ 86 عاما "تغلّب على كوفيد. الآن هو ذاهب إلى المنزل لمواصلة تعافيه" وشكر الطاقم الطبي في العيادة.

وكتب ابنه الجمعة على تويتر أنه ذهب لتلقي العلاج الأسبوع الماضي بعد "مضاعفات ناجمة عن فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه أدخل العيادة "قبل أيام قليلة" وحالته "تتحسن".

كما وقّع التغريدة ابنا الكاتب الآخران غونزالو ومورغانا.

حصل فارغاس يوسا المولود في البيرو عام 1936، على الجنسية الإسبانية عام 1993.