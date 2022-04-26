عززت شركة "إيه بي مولر-ميرسك" العملاقة للشحن توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام الجاري ككل بستة مليارات دولار.

وقالت الشركة، ومقرها كوبنهاجن، في بيان إنها تتوقع تسجيل أرباح أساسية تصل إلى 30 مليار دولار في عام 2022 ، وذلك قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وتأتي هذه التوقعات بعدما كانت الشركة توقعت في شباط/فبراير أرباحا بـ 24 مليار دولار. كما تأتي التوقعات الجديدة أعلى من متوسط تقديرات أظهرها استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، بتحقيق أرباح عند 3ر28 مليار دولار.

وأرجعت الشركة التوقعات إلى "الوضع الاسثنائي في السوق" نظرا لارتفاع تكاليف الشحن، والتي من المتوقع أن تستمر خلال الربع الثاني.

وقالت الشركة، التي تنقل نحو سُدس حاويات العالم، إنها تتوقع عودة السوق إلى طبيعتها في النصف الثاني من العام.

وقالت ميرسك إن سعات الشحن تراجعت بنسبة 7% في الربع الأول، مع استمرار تسبب الاختناقات في إعاقة خطوط الإمدادات، موضحة أن الاضطرابات أتاحت لخطوط الحاويات فرض أسعار أعلى بنسبة 71% عن العام السابق.