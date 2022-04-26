أعلنت نيوزيلندا تمديد مشاركتها في ثلاث بعثات تدعم السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان "مشاركة نيوزيلندا في دعم السلام من العناصر الهامة في سياستنا الدفاعية والخارجية منذ انضمامنا إلى الأمم المتحدة عضوا مؤسسا في 1946".

والبعثات الثلاث هي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وبعثة القوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء.

وأضافت ماهوتا "استمرارنا في إرسال جنود من قوة الدفاع النيوزيلندية إلى هذه العمليات يظهر التزام نيوزيلندا الراسخ بتعزيز السلام والاستقرار في أنحاء العالم".