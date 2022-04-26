عبدالعزيز الفضلي

وافق ديوان المحاسبة على تمديد عقد أعمال الحراسة لمدارس ومباني منطقة الجهراء التعليمية لمدة 6 أشهر .

جاء ذلك في كتاب أرسله ديوان المحاسبة لوكيل وزارة التربية د علي اليعقوب، وتلقت "الأنباء" نسخة منه، حيث انه لا يرى مانعاً من تمديد العقد المبرم مع الشركة بمبلغ اجمالي مقداره 191 ألفا و313 دينارا ولمدة 3 اشهر اعتباراً من شهر ابريل الحالي .

ودعا ديوان المحاسبة وزارة التربية في كتابه ضرورة الالتزام بإحكام المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بشأن الارتباط بقيمة موضوع البحث وكذلك الالتزام بإنهاء التمديد محل البحث عند دخول المناقصة الجديدة لذات الاعمال حيز التنفيذ.