وعد وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، بأن تؤسس بلاده جيشا أقوى لمساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على الأمن الإقليمي، وذلك أثناء زيارته لحاملة طائرات أمريكية تقوم بدوريات في المياه الآسيوية.

ونقلت صحيفة "جابان هيرالد" اليابانية عن هاياشي قوله للصحفيين بينما كان على سطح حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" أثناء إبحارها في المياه الواقعة جنوب طوكيو: "تمكنت اليوم من تجربة خط المواجهة الخاص بالأمن القومي بصورة مباشرة"، مضيفا أن اليابان ستعزز جيشها بصورة جيدة وستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الياباني في ظل انتشار مخاوف في اليابان من أن يتسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تشجيع دولة الصين المجاورة على استخدام جيشها للفوز بالسيطرة على تايوان وتهديد الجزر اليابانية القريبة.

كما أعربت اليابان عن قلقها بشأن العلاقات العسكرية الوثيقة التي تربط بين موسكو وبكين، على الرغم من أن اليابان وروسيا قد قامتا بتدريبات مشتركة في المياه المحيطة باليابان.