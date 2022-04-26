قالت وزارة المالية في أفغانستان إن صادرات الفحم الأفغاني زادت بنسبة 16% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مشيرة إلى أن البلاد صدرت أكثر من 8ر1 مليون طن من الفحم إلى الخارج.

وأفادت وكالة أنباء "طلوع نيوز" الافغانية اليوم الثلاثاء بأن معظم صادرات الفحم الافغاني تم تصديرها إلى باكستان.

وقال أحمد والي حقمال، وهو متحدث باسم وزارة المالية: "تم ارسال أغلب صادراتنا إلى باكستان. ويقوم بعض التجار بتصدير الفحم من باكستان إلى دول أخرى".

وقد ارتفع سعر الفحم في الأسواق.

ومن جانبها، وصفت غرفة الصناعة والمناجم الأفغانية الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة بأنه السبب وراء زيادة صادرات الفحم الأفغاني.