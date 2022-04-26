أعلن بنك يو.بي.إس السويسري ارتفاع صافي أرباحه القابلة للتوزيع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 14ر2 مليار دولار مقابل 35ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 17% سنويا.

وبلغت أرباح السهم الواحد خلال الربع الأول 61ر0 دولار مقابل 49ر0 دولار خلال العام الماضي.

وبلغت أرباح تشغيل البنك قبل حساب الضرائب خلال الربع الأول 73ر2 مليار دولار بزيادة نسبتها 19% سنويا

وقال البنك إن إيرادات التشغيل خلال الربع الأول من العام الحالي زادت بنسبة 8% سنويا إلى 36ر9 مليار دولار مقابل 71ر8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار البنك إلى اعتزامه إعادة شراء أسهم بنحو 5 مليارات دولار خلال العام الحالي.