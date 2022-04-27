أشاد سفير سريلانكا لدى البلاد عثمان جوهر بجهود الكويت على الساحة الإنسانية الدولية، لاسيما برامجها الإنسانية ومشاريعها التنموية في العالم.



وقال جوهر في تصريح لـ (كونا) عقب لقائه الأمين العام بجمعية الهلال الأحمر مها البرجس، إن الجمعية تقوم بدور محوري في تعزيز الجهود الدولية لتخفيف آثار الأزمات والكوارث عبر مبادراتها الإنسانية والتنموية.



وأشار إلى الأعمال الإنسانية التي نفذتها الجمعية في سريلانكا منها مركز صباح الأحمد للتأهيل البدني في مدينة (جفنا) علاوة على الأعمال الإغاثية والإنسانية الأخرى.



وأعرب عن الشكر للهلال الأحمر على جهوده السابقة والحالية في سريلانكا، مضيفا أن «الهلال شريك أساسي في جهودنا الإنسانية». وذكر أنه بحث مع البرجس توفير الجمعية للأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات في سريلانكا ومدى حاجتها لتلك المساعدات الطبية عن طريق الصليب الأحمر السريلانكي.



من جانبها، رحبت البرجس في تصريح مماثل بزيارة السفير السريلانكي إلى مقر الجمعية والاطلاع على جهود الجمعية الإنسانية على المستويين المحلي والدولي.



وأكدت تقديم الدعم والعون للشعب السريلانكي الصديق والتركيز على توفير النواقص من التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عاجل انعكاسا لعلاقات الصداقة القوية بين الدولتين.