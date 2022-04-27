دارين العلي



بعد استمرار زيادة الاستهلاك عن الانتاج المائي منذ بداية الشهر الفضيل، تفوق أول من أمس الانتاج على الاستهلاك بعد رفع حجم الانتاج نتيجة لدخول مقطرات جديدة إلى الخدمة.



وبلغ الانتاج يوم أول من أمس 448 مليون غالون امبراطوري والاستهلاك 435 مليون غالون في اشارة الى عودة الاستقرار في تناسب العرض مع الطلب على ابواب موسم الذروة.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان ازدياد الاستهلاك متوقع خلال فترة الصيف، حيث يبلغ حجم الاستهلاك الاقصى وفق توقعات الوزارة نحو 550 مليون غالون، بينما تبلغ القدرة الاجمالية لمحطات انتاج المياه نحو 680 مليون غالون.



ولفتت المصادر الى ان فرق الصيانة تعمل بشكل متواصل، حيث تم انجاز ما يفوق الـ 85% من صيانة الوحدات المجدولة، مشيرا الى ان برامج الصيانة عادة ما تنتهي مع نهاية مايو، حيث يبدأ موسم الذروة.