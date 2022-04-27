شارك بنك وربة بالفعالية الخاصة باليوم العربي لليتيم وذلك تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، حيث أقامت إدارة الحضانة العائلية احتفالها السنوي بهذه المناسبة وذلك يوم السبت 16 أبريل الجاري، وحضر هذه الاحتفالية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. عبد العزيز شعيب، حيث قام بزيارة الأجنحة المتواجدة في الاحتفالية ومنها جناح بنك وربة. وبهذا الصدد، قال أخصائي الاتصال المؤسسي بدر سالم العنزي: «يهتم بنك وربة دائما بالفعاليات المختصة بالمسؤولية الاجتماعية ويسعى إلى تقديم كافة الإمكانيات في ذلك».



وأضاف العنزي: «لقد شاركنا بجناح خاص لتقديم شرح كامل عن أعمال البنك والعروض، بالإضافة إلى تقديم هدايا القرقيعان للمشاركين والأطفال الأيتام المتواجدين في الحفل»، مضيفا: «ان الأعمال الاجتماعية في هذا الشهر المبارك لها أثر أكبر من أي وقت آخر، لا سيما أن شهر رمضان هو شهر الطاعات والتقرب إلى الله».



يذكر أن بنك وربة يشارك بالعديد من الفعاليات الاجتماعية في شهر رمضان المبارك ومنها بطولة البادل الخاصة بطلبة الطب في جامعة الكويت، وفعالية مسابقة القرآن الكريم وحفظه الخاصة بأبناء الموظفين، بالإضافة إلى فعالية «جدد نشاطك في الحمراء» والمقامة في برج الحمراء، والعديد من الفعاليات الأخرى والمقامة في شهر رمضان المبارك لهذا العام.