مواصلا ابتكاره للمزيد من المواد الإعلامية الإبداعية التي تعكس التزامه بالممارسات السليمة في المجالات البيئية والاجتماعية، قام بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا بإطلاق آخر أعماله الفنية بالتزامن مع يوم الأرض العالمي، وهو عبارة عن إعلان تلفزيوني مبتكر للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، والذي تتمحور أحداثه حول شخصية بطل كويتي يدعى «EcoMan» أو «الرجل البيئي»، والذي يقوم خلال المقاطع التصويرية باكتشاف المخالفات البيئية لمجموعة من الأشخاص ويظهر لهم ليقوم بتوعيتهم بمخاطر وآثار تلك المخالفات وحمايتهم منها في إطار فكاهي مبسط.



وقد جاء تصميم وإطلاق إعلان KIB التلفزيوني للتوعية البيئية كأول خطوة ضمن حملته البيئية الشاملة التي ينظمها البنك على مدار العام الحالي، وذلك بدافع التزامه بمبادئ الاتفاق الدولي للأمم المتحدة (UN Global Compact)، حيث قام مؤخرا، وكأول بنك في الكويت، بالانضمام إليه وتبنيه باعتباره مبادرة عالمية للاستدامة المؤسسية، علما أن الفقرة الثالثة في الاتفاق الدولي تنص على التزام الشركات باعتماد نهج احترازي خاص لمواجهة التحديات البيئية، والذي يتضمن القيام بمبادرات لتعزيز المسؤولية البيئية والتوعية بها، علاوة على تشجيع تطوير ونشر التقنيات الصديقة للبيئة.



وفي هذا السياق، قالت مروة معرفي، من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB: «نحرص دوما على التواصل مع الجمهور المحلي بأساليب وأدوات إعلامية مبتكرة، وبأفكار جديدة وغير اعتيادية، فقد جاءت فكرة شخصية البطل البيئي «EcoMan» بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة بين الفئات العمرية الشابة على وجه الخصوص، التي عادة ما ترتبط أذهانها بالشخصيات البطولية، سعيا لإنشاء جيل قادم مثقف وملتزم بيئيا.