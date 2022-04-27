أقامت شركة الحميضي للصناعات الغذائية إفطارا رمضانيا لموظفيها في فندق ومنتجع النخيل، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن الحميـضـي والـرئيس التنفيذي عبداللاه فؤاد، وجميع الإدارات من محمصة الرفاعي وإدارات توزيع العلامات التجارية لمشروبات فريز ومزة ومنتجات حقول شتورة وشوكولاتة إليت.



وعلى هامش الإفطار ألقى رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن الحميضي كلمة رحب فيها بجميع موظفي الشركة وهنأهم بشهر رمضان الفضيل.



كما أكد الحميضي في كلمته على أن موظفي الشركة جزء لا يتجزأ من مسـيـرة نجاحها.



من جانبه، رحـب الرئيس التنفيذي عبداللاه فؤاد بالحـاضـرين، مـؤكدا أهمية هذا النوع من الأنشـطة لما لها من أثر طيب على نفوس الجميع.



هـذا، وتملك شركة الحميضي للصناعات الغذائية حق تمـثـيـل العلامة التجارية لـمـحمصة الرفاعي فـي الكويت، كما تملك الـمـجـمـوعة العـلامــة التجارية في الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا (ما عدا لبنان والجزائر) والعلامة التجارية ماني في آسيا وافريقيا، كما تملك 3 مصانع إنتاج وتعبئة في كل من الكويت والإمارات والسعودية.



ويذكر أن لمحمصة الرفاعـي أكثر من 250 منفذ بيـع في كل من الكويت والإمــارات والمملكة العربية السـعودية وباقي دول الخليج والأردن ومصر، بالإضافة إلى الموقع الإلكـتروني وتطبيق الهواتف الذكية.



كما تملك الشركة الحقوق الحـصرية لتوزيع كل من مشـروبات فريز ومزة ومنتـجات حقول شتورة وشـوكولاتة إليت في الكويت.