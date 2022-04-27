بيروت - بولين فاضل



مر الكثير من الوقت قبل أن «تنجم» نادين نجيم وتحصد ما تنشده كل ممثلة من شهرة واسعة تجعل اسمها يقترن باسم شخصيتها في العمل فتنادى به أينما حلت. هذا بالضبط ما حصل في العام 2014 حين تعاونت نادين مع شركة الصباح للإنتاج ووقفت بطلة أمام الممثل يوسف الخال في مسلسل «لو» المستوحى من فيلم «Unfaithful» الأميركي الذي أنتج في العام 2002. قبل «لو» كانت نادين قد مثلت أدوارا في التلفزيون والسينما بعدما حملها لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004 الى عالم الأضواء التمثيلية، حيث كانت أول تجربة لها أمام الممثل عمار شلق في مسلسل «خطوة حب». غير أن شهرة نادين نسيب نجيم الفعلية لم تكن لتحصل لولا «لو» الذي أسر العيون والقلوب منذ حلقته الأولى في شهر رمضان وملأت صور نادين والتعليقات على دورها المجلات ووسائل التواصل الاجتماعي الى حد فاجأ نجيم التي قالت حينها إن مناداتها في الشارع بليلى وهو اسم شخصيتها في المسلسل زادت من إدراكها بأن نجاحها كبير والعمل نقلة نوعية في مشوارها خصوصا أن مشاهدة العمل بنسبة عالية جدا تخطت لبنان والعالم العربي الى أوروبا وأميركا وأستراليا. وأضافت نادين: «مناداتي بليلى هي أمر مشرف وتدل على النجاح الكبير لهذا المسلسل الذي أحبه الجمهور وتابعه».



ولعل كيل المديح لأداء نادين في «لو» كان واسعا جدا الى حد تتويج نادين نجمة في التمثيل وورقة رابحة عرف كيف يحافظ عليها المنتج صادق الصباح، فيسند إليها البطولة تلو الأخرى بدءا بـ «ليلى» وصولا الى «زهرة»، ولا غرابة في تمسكه بها طالما أن نادين ومنذ «لو» هي النجمة الأولى في لبنان التي كرمتها المهرجانات اللبنانية والعربية بقدر ما كرمها الجمهور في الوطن العربي بمتابعته أعمالها والتعليق على أدائها بأجمل الكلمات والعبارات.