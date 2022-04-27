افتتحت شركة الشايع والصقر الفرع السابع لمتجر ومركز خدمة «تايربلاس» في منطقة الشويخ شارع الزينة، حيث سيوفر لعملائه العديد من الخدمات المتنوعة، بما في ذلك استبدال الإطارات، والهيئة الأمامية والمعاونات، والتركيب والموازنة، وتعبئة النيتروجين، ومحاذاة وإصلاح الإطارات، وتغيير الفرامل، وتبديل الزيت والبطاريات.



وتايربلاس هي فكرة لمجموعة معارض لبيع الإطارات بالتجزئة وتقديم الخدمات حول العالم تحت اسم موحد ابتكرته شركة «ميشلان» العالمية، وهي تتواجد حاليا في 20 دولة.



وبهذه المناسبة، قال أشيش تاندون، المدير العام لشركة الشايع والصقر: سعداء جدا بافتتاح هذا المتجر الجديد في الكويت لتوسيع تواجدنا في المنطقة، ومنذ افتتاح تايربلاس تميزت فروعنا بتوفير حلول شاملة، حيث نلبي مجموعة متنوعة من احتياجات ومتطلبات السيارات لعملائنا، ويعد التوزيع والتجزئة رافعين أساسيين لنمو شركائنا، وكانت ميشلان ومازالت رائدة على مر السنين، والآن نحن نكمل هذه القيمة بسعينا المستمر للوصول إلى العملاء مباشرة لمساعدتهم وتوفير تجربة سلسة على عين المكان كما هو الحال عبر الإنترنت أيضا.



وصرح موهان أوثابا مدير قسم ميشلان: يسعدنا توسيع عمليات قسم الإطارات لدينا من خلال افتتاح هذا المتجر الأخير، نحن نركز بشكل متزايد على هؤلاء الموزعين الذين يقدمون فوائد طويلة الأجل لآفاق العلامة التجارية تماشيا مع استراتيجياتها الشاملة، بدلا من محاولة الاستفادة من المزايا قصيرة الأجل.