جاسم مصطفى بودي: جودة الأصول وصلابة الميزانية تضعان البنك في موقع جيد للغاية لتحقيق تطلعاتنا

البنك يتمتع بمركز مالي متين يمكنهمن تحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا ودعم النمو المستقبلي

طوني ضاهر: «الخليـج» يحظى بتصنيفـات جيـدة لجدارته الائتمانية وقوته المالية

نحقق نتائج مالية جيدة ونحرز تقدماً كبيراً في تحقيق رؤية «الخليج» ليصبح بنك المستقبل

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مسجلا صافي ربح بلغ 15 مليون دينار، أي زيادة بمقدار 3.1 ملايين دينار، أو 26% مقارنة بصافي ربح بلغ 12 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2021.



وقال البنك في بيان صحافي أمس، ان تحسن العائد على أصول البنك من 0.8% في الربع الأول من عام 2021 إلى 0.9% في الربع الأول من عام 2022، وشهد العائد على حقوق المساهمين نموا من 7.6% إلى 9.2%. فيما سجل البنك إيرادات تشغيلية بمقدار 41.5 مليون دينار للربع الأول من عام 2022 وربحا تشغيليا قبل المخصصات بمقدار 21.7 مليون دينار.



ويأتي هذا النمو في صافي الربح مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 4% أو 0.4 مليون دينار، والانخفاض بنسبة 3% أو 0.7 مليون دينار في المصروفات التشغيلية وكذلك الانخفاض في إجمالي المخصصات بنسبة 30% أو 2.6 مليون دينار.



وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.0% كما في 31 مارس 2022، أي أقل من مستوى العام الماضي البالغ 1.5%. وبالإضافة إلى ذلك، لايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 548% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.



وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 296 مليون دينار كما في 31 مارس 2022، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليون دينار ولذلك فإن البنك يتمتع بمستويات عالية جدا من المخصصات الإضافية بلغت 116 مليون دينار مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، ومقارنة بالربع الأول من عام 2021، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 4% إلى 6.5 مليارات دينار، كما ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 7% إلى 4.8 مليارات دينار وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 4% لتصل إلى 662.2 مليون دينار وبلغت ودائع العملاء 4.3 مليارات دينار بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالعام الماضي.



وحافظت نسب رأس المال الرقابية للبنك على قوتها، حيث بلغت الشريحة الأولى من رأس المال 14.1% أي أعلى بنسبة 3.6% من الحد الأدنى الرقابي البالغ 10.5%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.3% أي أعلى بنسبة 3.8% من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%. والجدير بالذكر أن الحدود الرقابية لنسب رأس المال قد عادت جزئيا إلى ما كانت عليه مقارنة بالعام 2021، وستكون سارية خلال العام 2022 وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي.



نمو مستقبلي



وتعليقا على هذه النتائج، صرح، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي قائلا: «يسرني أن أعلن أن بنك الخليج بدأ عام 2022 بقوة، فقد حقق زيادة بنسبة 26% في صافي الربح للربع الأول من السنة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».



وأضاف: «إن جودة أصول البنك وصلابة ميزانيته العامة تضعاننا في موقع جيد للغاية لتحقيق تطلعاتنا الإستراتيجية. ولا نزال نتمتع بمركز مالي متين يمكننا من تحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا ودعم النمو المستقبلي للبنك».



واختتم بودي تصريحه قائلا: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مساهمي البنك على ثقتهم المستمرة، وكذلك إلى موظفينا على التزامهم وتفانيهم. كما أتوجه بالشكر إلى عملائنا الكرام على ولائهم لنا مكررا التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم».



رفع تصنيف الجدوى المالية



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بنك الخليج طوني ظاهر: «يحظى بنك الخليج بتصنيفات جيدة على المستوى الدولي في كل من جدارته الائتمانية وقوته المالية، إذ قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج في الربع الأول من «bb+» إلى «bbb-». وأشار إلى ان رفع الجدوى المالية لبنك الخليج وتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة فيتش، ما هو إلا دليل قاطع على المركز المرموق الذي يحظى به بنك الخليج في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى الخبرة العالية التي يتمتع بها البنك الداعمة لتنفيذ إستراتيجيته المتمركزة حول النمو المحلي والتحول الرقمي».



وأضاف: «يحظى البنك بالمرتبة (A3) في تصنيف الودائع على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين كما يحظى بالمرتبة (A+) في تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة كابيتال انتليجنس.



إنجازات إستراتيجية



حول استراتيجية البنك للتحول الرقمي 2025، قال طوني ضاهر: «نواصل دعمنا للتطور الإيجابي الذي تشهده عملية التحول الرقمي في البنك، بينما نحقق نتائج مالية جيدة ونحرز تقدما كبيرا في تحقيق رؤية (الخليج) ليصبح بنك المستقبل».



وتابع قائلا: «في إطار رحلتنا المستمرة نحو التحول الرقمي، نفتخر بالإعلان عن الإطلاق الناجح لتطبيق بنك الخليج الجديد للهاتف النقال الذي يوفر تجربة آمنة وسهلة للعملاء حيث يتميز هذا التطبيق الجديد بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص جديدة مثل «Pay Link» وخيار تقسيم الفاتورة. وبالإضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من مركز خدمة العملاء الذي تم تحديثه بنهاية عام 2021، فإننا نسعى إلى استكمال المرحلة الثانية من هذا التحديث خلال العام الحالي».



الجوائز



ولفت إلى أنه تقديرا لدوره في توفير آليات دفع آمنة وسلسة ومريحة، حصد بنك الخليج خلال الربع الأول من عام 2022 جائزة «البطاقة مسبقة الدفع الأكثر مكافأة في الشرق الأوسط وأفريقيا» من شركة ماستركارد عن بطاقة «موج» مسبقة الدفع للاسترداد النقدي التي أطلقها البنك بالشراكة مع ماستركارد في العام 2021.



الاستدامة



على صعيد الحوكمة البيئية والمجتمعية، قال ضاهر: «يواصل بنك الخليج التزامه ببناء حجر الأساس في مسيرته نحو الاستدامة. فبالإضافة إلى الخطوة المهمة التي اتخذها في مجال تكافؤ الفرص والمزايا الوظيفية بين الجنسين، يواصل بنك الخليج الوفاء بمسؤولياته المجتمعية تجاه الشباب الكويتي من خلال شراكته مع مؤسسة (إنجاز)، وهي منظمة غير ربحية تدعم جيل الشباب من رواد الأعمال، حيث يقوم البنك برعاية وتوفير التدريب من خلال متطوعيه لطلاب المدارس الثانوية والجامعات ضمن برامج تدريبية مختلفة».



كما شارك بنك الخليج في «شهر البيئة 2022»، وهي مبادرة بيئية سنوية ينظمها المركز العلمي كان موضوعها هذا العام «الاستثمار في كوكبنا» تضمنت عدة مبادرات تتعلق بالصحة والمياه والموارد البحرية. وتدعم هذه المبادرة الهدف رقم 14 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الرامية للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.



البنك يحصل على موافقة «المركزي» لتأسيس شركة الاستثمار



أعلن بنك الخليج عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لتأسيس شركة استثمارية مملوكة بالكامل للبنك. وقال البنك في إفصاح على موقع البورصة إنه بصدد التقدم للحصول على موافقة هيئة أسواق المال واستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة.