ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف إزاء النمو العالمي وارتفاع التضخم، إلا أن الرهانات على زيادات شديدة لأسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن الأصفر بالقرب من أدنى مستوياته في 4 أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1903 دولارات للأونصة، ولامست الأسعار 1890 دولارا الاثنين الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 29 مارس، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1904 دولارات للأونصة.



ومع توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، ساد قلق في الأسواق من احتمال أن تعرقل الوتيرة السريعة التشديد تعافي الاقتصاد العالمي، كما تأثرت الأسواق بالتداعيات الاقتصادية لإغلاقات الصين لمواجهة «كوفيد-19».



وارتفع الدولار، الملاذ الآمن المنافس، إلى أعلى مستوى في عامين، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويكبح تحقيقه المزيد من المكاسب للمعدن النفيس.