الشيخ محمد الجراح: النتائج سجلت نمواً بنسبة 21% في أصول البنك لتصل إلى 3.4 مليارات دينار

حجم محفظة الاستثمارات المالية عالية الجودة وصل إلى 300 مليون دينار في نهاية الربع الأول

رائد بوخمسين: النتائج تؤكد نجاح تطبيق خطط البنك الإستراتيجية في تطوير الأنظمة والعمليات وتحسين الأداء

نسعى إلى الارتقاء أكثر بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء والاستمرار في توفير حلول تمويلية ومصرفية مبتكرة

يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) ترسيخ مكانته الرائدة ضمن القطاع المالي والمصرفي، محافظا على نمو مؤشراته وثبات عوائده المالية وتحقيق نتائج مستدامة، ذلك بجانب تعزيز مركزه المالي، فقد أعلن KIB عن نتائجه المالية للربع الأول من العام 2022، والتي تعكس بدءه للعام الجديد بأداء مالي مستقر، محققا صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بمبلغ 2.45 مليون دينار وبربحية سهم بلغت 2.31 فلس.



وفي تعليقه على تلك النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة KIB، الشيخ محمد الجراح الصباح، أن النتائج المالية لـ KIB سجلت نموا بنسبة 21% في أصول البنك، لتصل إلى 3.4 مليارات دينار مقارنة مع 2.81 مليار دينار كما في نهاية مارس 2021، مؤكدا أن تلك الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع حجم محفظة التمويل بمبلغ 426 مليون دينار لتبلغ 2.42 مليار دينار كما في نهاية مارس 2022، مقارنة مع حوالي 2 مليار دينار كما في مارس 2021، محققا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 21%.



هذا بالإضافة إلى الارتفاع في حجم محفظة الاستثمارات المالية ل KIB (استثمارات في الصكوك عالية الجودة) بمبلغ 98 مليون دينار، وصولا إلى حوالي 300 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2022، مقارنة مع 201 مليون دينار للربع الأول من 2021، حيث أوضح الجراح أن ذلك قد ساهم في تحقيق جانب من أهداف KIB الاستراتيجية، والمتعلقة بتطوير وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية والاستثمارية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي أيضا.



خطط استراتيجية



وفي سياق متصل، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، إن النتائج المالية التي حققها KIB منذ بداية العام وحتى الآن، تؤكد نجاح فريقه التنفيذي وجميع الموظفين في تطبيق مبادرات وخطط البنك الاستراتيجية، ومدى استمراره في تطوير أنظمة البنك وعملياته وتحسين أدائه في القطاع المالي والمصرفي بشكل عام، مشيرا إلى تثبيت تصنيفه الائتماني طويل الأجل (Long-term IDR) من قبل وكالة التصنيف العالمية «فيتش»، عند «A»، وكذلك تثبيت قدرته الذاتية (VR) عند «bb-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.



وبحديثه عن البيانات المالية المرحلية للربع الأول عن عام 2022 أشار بوخمسين الى أنه بالإضافة الى نمو كل من اجمالي الأصول والمحفظة التمويلية والاستثمارات المالية وصافي الأرباح فقد شهدت أيضا الودائع نموا ملحوظا حيث ارتفعت حسابات المودعين في KIB بنحو418 مليون دينار، وبنسبة 24%، وصولا إلى 2.15 مليار دينار في 31 مارس 2022، مقارنة بنحو 1.73 مليار دينار كما في 31 مارس 2021، في حين بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 258 مليون دينار.



وذكر بوخمسين أن KIB قد تمكن من الاستمرار في المحافظة على معايير جيدة فيما يتعلق بالكفاية الرأسمالية حيث بلغ معيار كفاية رأس المال طبقا لتعليمات (بازل 3) 17.8% بنهاية الربع الأول من 2022، متجاوزا بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من بنك الكويت المركزي.



وفي ختام تصريحهما، أشاد كل من الجراح وبوخمسين بالجهود المتفانية التي بذلتها جميع طواقم العمل بالبنك ومساهمتهم في تحقيق هذه النتائج، شاكرين الدعم والتوجيه المتواصل الذي وفره كل من مجلس الإدارة والفريق التنفيذي في تعزيز تواجد علامة KIB التجارية، محليا وإقليميا.

إستراتيجية متكاملة

أكد الشيخ محمد الجراح أن الإدارة التنفيذية للبنك نجحت في تطبيـــق استراتيجيـــة متكاملة لأربعة أعوام قادمة، تهدف من خلالها إلى بناء نموذج عمل أكثر تطورا ومستحدث بالكامل، برؤيــة تعتمد في المقام الأول على رصــــد متغيرات السوق المحلي والإقليمي وبيئة عملـــه التشغيلية، مع وضع خطط محكمة ومرنة للتكيــــف معها، والاستجابة السريعة لمتطلباتهــــا، والتنبــــؤ بتطوراتها المستقبليـــــة، فضــــلا عن التركيز بصــــورة أولية على العميل وعلى فهــــم احتياجاته وتلبيتها بمــــا يلاقي ويفوق توقعاتـــه، مـــما يساهم في تحقيــــق الرؤية المؤسسية ل KIB بأن يكــــون البنك الإسلامي والمفضـــل في الكويت.

أحدث النهج

لفت رائد بوخمسين إلى حرص البنك الدائم على اتباع أحدث النهج فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المصرفية.



وذلك عن طريق تطبيق أحدث التقنيات المالية الحديثة واعتماد الرقمنة في معظم عملياته، مرتكزا على التطويـــر المستمــــر للبيئة التكنولوجية، ساعيـــــا باستمرار إلى الارتقاء أكثر وأكثر بمستوى الخدمـــة المقدمـــة للعملاء، والاستمــــرار في توفير حلول تمويلية ومصرفيـــة مدفوعـــة بالابتكار ضمن كافة قطاعــــات البنك – بما في ذلـــك قطـــاع الأفراد والشركات والقطاع العقاري وأيضا المبـــادرين من أصحاب المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة.