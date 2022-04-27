في أجواء عائلية متميزة، عاد بنك الخليج لتنظيم الغبقة الرمضانية للموظفين، بعد انقطاع دام لعامين بسبب تداعيات جائحة كورونا، وذلك في قاعة الراية بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك، وجمع كبير من موظفيه.



وتعد الغبقة السنوية فرصة مثالية للتواصل بين الموظفين من مختلف قطاعات وأفرع البنك، بعيدا عن روتين العمل، حيث يتسنى لجميع الموظفين الالتقاء بأعضاء الإدارة التنفيذية في أجواء عائلية مبهجة، تخللتها فقرات ترفيهية متميزة والعديد من المفاجآت، والجوائز.



بهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: نحرص كثيرا على هذه العادة السنوية، ونهتم فيها بشكل خاص، لكونها من أفضل المناسبات الاجتماعية التي يجتمع فيها موظفو بنك الخليج سنويا، ولارتباطها بشهر رمضان المبارك الذي يتميز بأجوائه العائلية المتميزة.



وأضافت: يحرص بنك الخليج على تعزيز روح الاتصال والتواصل بين الموظفين بشكل مستمر، وذلك من خلال فعاليات وأنشطة منوعة وترفيهية على مدار العام، ويسعدنا أن نرى أجواء الألفة والمحبة التي تجمع بين موظفي البنك وزملائهم ونتمنى أن نجتمع دائما مع هذه العائلة الكبيرة على الخير والمحبة.



وتابعت: نفتخر بأن يكون «الخليج» من البنوك الرائدة، التي تستثمر في رأس المال البشري بسخاء، لتعزيز كفاءة موظفيه، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية.



وذكرت أن تدريب وتطوير الموظفين يمثل ركنا أساسيا في مساعي البنك لتطبيق مبادئ الاستدامة الاقتصادية، من خلال تعيين وتطوير المواهب الكويتية وتشجيعهم على العمل والنمو ليكونوا قادة المستقبل في القطاع الخاص.



تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت. يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.



ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام. ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.