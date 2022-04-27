ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن عائدات السندات السيادية العالمية متوسطة الأجل ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات بالربع الأول من عام 2022، إذ قام المستثمرون بتسعير استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية بنحو متزايد، وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في أربعة عقود بوصوله إلى 8.5% على أساس سنوي في مارس بدعم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وتزايدت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 200 نقطة أساس أو أكثر خلال عام 2022.

ومن العوامل التي ساهمت في ذلك الارتفاع أيضا، قيام الاحتياطي الفيدرالي في مارس الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أول زيادة منذ عام 2018، إضافة إلى تقليص برنامج مشتريات الأصول الفيدرالية غير المسبوق (الذي انتهى في مارس) وقيام المستثمرين بالتخلص من السندات بحثا عن عوائد حقيقية إيجابية.



وكانت تحركات عائدات السندات القياسية إيجابية بصفة عامة في الربع الأول من عام 2022 على خلفية الارتفاع الشديد لمعدلات التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وجاءت سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات في الصدارة بنمو عائداتها بمقدار 83 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 2.3% قبل أن ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات عند مستوى 2.92% (19 أبريل). وارتفعت عائدات السندات الألمانية والسندات البريطانية بمقدار 73 و64 نقطة أساس، على التوالي.

أما السندات اليابانية التي تمثل نموذجا لاستقرار العوائد فلم تكن بمنأى من الضغوط التي تعرضت لها عائدات السندات العالمية، إذ ارتفعت بمقدار 14 نقطة أساس على أساس ربع سنوي لتصل إلى 0.24%، فيما يعد أعلى معدل نمو منذ تدخل بنك اليابان دفاعا عن المستوى الصفري المستهدف في عام 2016، ما دفع البنك إلى فرض سقف بنسبة 0.25% على عائدات السندات في مارس ما أثر على أداء الين الياباني.



وتواصل آفاق النمو الاقتصادي وسياسات الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات التضخم تحريك عائدات السندات خلال الفترة المقبلة، ويتوقع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أكثر من نظرائه في ظل احتمال رفع أسعار الفائدة عدة مرات ووقف التيسير الكمي في مارس والبداية شبه المؤكدة للتشديد الكمي في مايو. وستكون هناك إمكانية أكبر لارتفاع عائدات السندات في حال استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى تأكيد النمو الاقتصادي لمرونته، ما سيدفع الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ موقف أكثر تشددا.

من جهة أخرى، قد يكون نمو عائدات السندات محدودا استجابة لتراجع معدل التضخم (في ظل وجود إشارات على اقتراب التضخم الأساسي من ذروته)، وقلة مرونة النمو، إضافة إلى تقلبات الأصول ذات المخاطر المرتفعة نسبيا كالأسهم، واحتمال تفاقم الأوضاع على خلفية زيادة حالات الإصابة بالفيروس، ما قد يحد من ارتفاع العائدات. وتسارعت وتيرة نمو عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2022، متأثرة بارتفاع عائدات السندات العالمية، ونظرا لقيام معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي في مارس. وجاءت السندات القطرية والسعودية في الصدارة بزيادة عائداتها على أساس ربع سنوي بمقدار 108 نقاط أساس و107 نقاط أساس، على التوالي، تليها الكويت وأبوظبي بنمو قدره 95 و87 نقطة أساس، على التوالي.

وفي نفس الوقت، شهدت عائدات سندات سلطنة عمان زيادة متواضعة نسبيا بمقدار 42 نقطة أساس، على أساس ربع سنوي، وقد يعزى ذلك إلى تحسن العديد من المؤشرات المالية الرئيسية ما أدى إلى رفع النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني منذ أكتوبر عدة مرات والتي كان آخرها قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في أبريل برفع التصنيف الائتماني للسلطنة إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.