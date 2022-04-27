قامت شركة Visa العالمية بتكريم بنك الكويت الوطني والخطوط الجوية الكويتية على النجاح الذي أحرزته بطاقات Visa الوطني - الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) بصفتها «البطاقة الأسرع نموا في السوق».



وقد أقام بنك الكويت الوطني حفلا مميزا بتلك المناسبة قدمت خلاله شركة Visa دروعا تكريمية لموظفي بنك الكويت الوطني وموظفي الخطوط الجوية الكويتية تقديرا لدورهم في نجاح بطاقات Visa الوطني - الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة).



وشهد الحفل حضور مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان ومن الخطوط الجوية الكويتية مدير دائرة خدمة العملاء مشعل المطيري، ومدير عام Visa في الكويت انكوش ديفاداسون، بالإضافة إلى العديد من موظفي مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني وموظفي الخطوط الجوية الكويتية الذين تم تكريمهم.



وتوفر بطاقات Visa الوطني الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) باقة واسعة من المميزات الاستثنائية التي تتضمن: الحصول على أميال نادي الواحة عند استخدام البطاقة، استخدام الأميال المكتسبة لحجز تذاكر الطيران على متن الخطوط الجوية الكويتية، الترقية إلى درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى، وغيرها الكثير.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: سعداء بالتكريم الذي يأتي تتويجا لجهودنا والتزامنا بتلبية كل احتياجات عملائنا وحرصنا على التواصل الدائم معهم للوقوف على تطلعاتهم والسعي لتقديم خدمات متميزة وعروض ومكافآت استثنائية تثري تجربتهم المصرفية.



وأضاف: نحرص على التعاون مع المؤسسات الرائدة في كل المجالات وفي مقدمة تلك المؤسسات تأتي الخطوط الجوية الكويتية التي يجمعنا بها علاقة راسخة وتعاون استراتيجي ممتد يساهم في تقديمنا الأفضل دائما لعملائنا وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا باستمرار.



وأشار العثمان إلى ان الإقبال الكبير على بطاقاتنا الائتمانية وخاصة بطاقات Visa الوطني الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) يعكس المزايا الحصرية والمكافآت الاستثنائية التي تقدمها للعملاء.



وتوجه العثمان بالشكر إلى فريق العمل قائلا: «احتفاظنا بمكانتنا الرائدة في السوق وتفوقنا في تقديم كل ما هو جديد لعملائنا يرجع في الأساس إلى تفانيكم وإخلاصكم وما تتحلون به من روح المسؤولية والابتكار والشغف الذي لا ينقطع من أجل تقديم الأفضل لعملائنا».



وعلق مدير دائرة خدمة العملاء في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري قائلا: نحرص دائما على التعاون مع بنك الكويت الوطني المؤسسة الرائدة بالقطاع المصرفي الكويتي لثقتنا في توفير بطاقات Visa نادي الواحة الائتمانية لمستخدميها خدمات ومكافآت مميزة أثناء رحلاتهم على متن الخطوط الجوية الكويتية.



من جانبه، قال مدير عام Visa في الكويت انكوش ديفاداسون: نلتزم في تعاوننا مع بنك الكويت الوطني والخطوط الجوية الكويتية بتقديم مجموعة من مزايا السفر لحاملي بطاقاتنا، وذلك في إطار حرصنا على استكشاف فرص جديدة لتوفير منتجاتنا عالية القيمة وخياراتنا الحصرية في مجال السفر.