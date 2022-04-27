تساعد بعض الأطعمة في تعزيز القدرات العقلية، ويمكن لدمج كمية كبيرة من الخضار والفواكه في النظام الغذائي أن يثير العديد من الفوائد. ووفقا لخبيرة المجلس الطبي في موقع EAT This، اخصائية التغذية توبي أميدور، فإن العنب البري هو أفضل فاكهة للحفاظ على صحة الدماغ وجعله يقظا.



تقول أميدور: «تظهر الأبحاث أن تناول العنب البري كجزء من نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في دعم صحة الدماغ» وتضيف أميدور «تشير الدلائل إلى أن تناول العنب كجزء من نظام غذائي صحي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالضعف الإدراكي المرتبط بالعمر والخرف ومرض ألزهايمر». ووفقا للبحث المنشور في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، استخدمت هذه الدراسة مكملات عصير العنب البري لمدة 12 أسبوعا لتأكيد تحسن وظيفة الذاكرة لدى كبار السن الذين يعانون من تدهور مبكر في الذاكرة. وأشارت نتائج الدراسة الأولية، إلى أن متوسط كمية استهلاك العنب يمكن أن تكون له فوائد تجاه القدرة على التفكير والعقل.



تقول أميدور: «يوفر العنب البري مجموعة من العناصر الغذائية بما في ذلك الألياف والفيتامينات K وC والمنغنيز المعدني والمغذيات النباتية التي تسمى البوليفينول». وتضيف أميدور: «وبغض النظر عن فوائده التي تعود على الدماغ، فإن العنب البري مفيد لصحة قلبك».

المصدر: «eatthis»