على غرار الكثير من الأطباق والمأكولات والمشروبات الرمضانية التي غابت عن مائدة السوريين هذا العام، يبدو أن الغلاء الفاحش وتدهور قيمة الليرة والقدرة الشرائية المتآكلة لمعظم السوريين، سوف تضيف حلويات العيد إلى قائمة «المحذوفات»، بعد أن تخطت أسعارها قدرة أصحاب الدخل المحدود على شرائها ناهيك عن عزوف الكثير من الأسر عن صنعها منزليا نظرا لغلاء المكونات الأساسية لها من سكر وزيت وطحين وغيرها.



وأصبحت تكلفة «المعمول» خيالية بدءا من السميد والطحين إلى الجوز الذي يتجاوز 40 ألف ليرة للكيلو الواحد، والتمور بين 9 و11 ألفا للكيلو، والزيت النباتي حيث لا يقل سعر الليتر الواحد عن 22 ألف ليرة، والسمنة النباتية بدءا من 17 ألف ليرة للكيلو وصولا إلى الغاز بنحو 100 ألف ليرة للأسطوانة، ما يعني أن كلفة كمية محدودة لا تتجاوز 4 كيلو معمول قد تصل الى ربع مليون ليرة، بحسب تقرير لصحيفة «الوطن» السورية.



وعن حركة سوق الحلويات، يقول أمين سر جمعية الحلويات والمعجنات في اللاذقية باسم حاج ياسين لـ«الوطن»، إن الإقبال ضعيف جدا جدا، والناس باتت تشتري بـ«المبلغ» لا بالوزن، موضحا أن العديد من المواطنين اشتروا مؤخرا أنواعا من الحلويات الشعبية على سبيل المثال بالقول «حطلي بـ6 آلاف ليرة بقلاوة» فلا أحد خلال الأيام الماضية اشترى «كيلو» فجميعهم يشترون بالمفرق حسب المبلغ المتوافر لديهم.



وأشار حاج ياسين إلى ارتفاع أسعار الحلويات بنسبة 120% تقريبا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، مبينا أن قلة المواد الأولية في السوق أدت لارتفاع أسعارها بشكل كبير، ما انعكس على سعر الحلويات بأنواعها المختلفة.



وذكر أمين سر جمعية الحلويات أن سعر كيلو المبرومة ارتفع إلى 90 ألف ليرة لتتصدر أغلى أنواع الحلويات، وتليها علبة «المشكل»، بين 80 و85 ألف ليرة حسب الأنواع الموجودة فيها، علما أن متوسط راتب الموظف تتراوح بين 80 و90 ألف ليرة.