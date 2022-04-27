وسط ارتفاع الأسعار العالمية واختلاف سعر صرف الدولار في سورية، تدرس «وزارة التجارة الداخلية» السورية مشروع الاستعاضة عن الدعم من خلال البطاقة الذكية بمبلغ محدد.



وقال وزير التجارة الداخلية عمرو سالم لإذاعة «نينار» المقربة من دمشق إن مبالغ الدعم زادت بشكل كبير، فعلى سبيل المثال يتم بيع كيلو الرز على البطاقة الذكية بألف ليرة سورية، بينما سعر الرز المستورد يزيد عالميا بشكل يومي، وثمن كيس النايلون مئة ليرة.



وأضاف إذا بقيت سياسة الدعم ثابتة من دون رفع بعض الشرائح من الدعم سنصل إلى عجز عن تقديم الدعم وهذا كلام مرفوض.



وأشار إلى أن الاستعاضة عن الآلية الحالية بالدعم النقدي، هو مشروع مطروح منذ زمن، والآن يتم طرحه للمناقشة مع الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء.



وتابع: الحكومة تعاني من خسائر هائلة في المشتقات النفطية، حيث هناك توريد ضعيف لهذه المشتقات التي تصل إلى سورية ومع ذلك نوفره للمواطن، مضيفا أن نسبة كبيرة من السرافيس لا تعمل على خطوطها، وهي تأخذ مازوتا مدعوما من الدولة وتبيعه للسوق السوداء بمبلغ كبير، وهو يوفر لها ربحا أكبر من الربح الذي تحصل عليه عندما تعمل، وهذا أحد الأسباب لوجود السوق السوداء خصوصا في أوقات النقص.