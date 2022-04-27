عبدالعزيز جاسم



قال مدرب النصر محمد المشعان عقب الفوز على القادسية 3-1 أن «العنابي» تمكن من هزيمة فرق كبيرة هذا الموسم منها «الأصفر» والعربي وخسارة غير مستحقة أمام الكويت لذلك لعبنا مباريات كبيرة مع جميع المنافسين ما يدل على أن النصر يسير في المسار الصحيح بعد التطور في الأداء، مشيرا إلى أنه يبحث دائما عن الأفضل والكمال في كرة القدم وعلى الرغم من أن فريقه قدم مباراة مثالية أمام القادسية لكن في اجتماعه مع اللاعبين اليوم سيوضح بعض الأخطاء وكذلك الأمور الإيجابية التي حدثت. وعن تجديد عقده مع النادي، أكد المشعان أنه أعطى كلمة إلى رئيس جهاز الكرة فيصل العدواني وإلى رئيس النادي خالد الشريدة لذلك سيلتزم بكلمته مع النادي وقد أكون مخطئا في هذا التصرف خصوصا في عالم الاحتراف لكن هذا الأمر لا يمكن أن أغيره وهو كما حدث مع نادي الجهراء.



وأضاف المشعان أنه يتمنى بقاء الجهاز الإداري كونه جهازا مميزا وله نسبة كبيرة في تطور النصر، موضحا أن الأمر بيد مجلس الإدارة وهم أعلم بأسرار النادي ومن يأتي أو سيبقى سيعمل للنادي وهو هدفنا جميعا بأن يكون «العنابي» منافسا على الألقاب.