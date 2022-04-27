يعقوب العوضي



اعتمد اتحاد كرة اليد التقريرين الإداري والمالي في جمعيته العمومية العادية التي عقدت أمس الأول، وشهدت حضور جميع ممثلين الأندية، فيما غاب ممثل الساحل، وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الفريق ركن متقاعد ناصر صالح بومرزوق.



وفي هذا الإطار قال أمين سر الاتحاد قايد العدواني: «ناقشت الجمعية العمومية وجهات النظر وتبادلنا المقترحات وقدمنا خطة المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة حيث لدينا خارطة إعداد طويلة وبطولات كثيرة مقبلة»، مضيفا أن الموسم الحالي شهد تجربة فريدة من نوعها في ظل دخول اللاعبين المحترفين وتأهيل عدة لاعبين محليين من المراحل السنية للمشاركة مع فرقهم على مستوى العمومي وبتعاون الجميع خرجنا بصورة مميزة ونسعى لتحسين عدة نقاط في الموسم المقبل في سبيل تطوير اللعبة وزيادة التنافس واللعب النظيف بين جميع الفرق المشاركة.



من جانب آخر، قال ممثل نادي كاظمة ومدير اللعبة لدى البرتقالي عمر الملا: «إن اتحاد اليد كان من أفضل الاتحادات المحلية بوجهة نظري، حيث وجدنا الوضوح التام في التعامل بجميع اللجان في الأمور الإدارية ولجنة المسابقات بالإضافة إلى إعداد المنتخبات الوطنية من خلال تخطيط سليم سيحصد نتاجه في السنوات المقبلة وسيعود الأزرق إلى منصات التتويج وستستعيد اللعبة أمجادها».